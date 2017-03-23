Днем 24 марта примерно в 15.25 спасателям сообщили о тонущем рыбаке на озере Лукомльское (Витебская область). Человек находился на льдине в 40 метрах от берега и перед этим уже несколько раз провалился под лед. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.





Самостоятельно выбраться на берег рыбак уже не мог, только раз за разом проваливался под лед.

Спасатели вытащили мужчину из воды и передали медикам. После осмотра он был госпитализирован с диагнозом «общее переохлаждение».



