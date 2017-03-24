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В США самолет врезался в жилой дом
В США в штате Джорджия небольшой частный самолет врезался в жилой дом, сообщает
Инцидент произошел в 2,5 км от взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кобб Каунти.
В результате аварии погиб пилот самолета.
По словам соседей, живущая в доме семья в момент происшествия находилась в церкви.
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В результате аварии погиб пилот самолета.
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