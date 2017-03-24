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В США самолет врезался в жилой дом

25.03.2017 08:00 — ЧП | Tut.by  
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В США в штате Джорджия небольшой частный самолет врезался в жилой дом, сообщает Fox News.

Инцидент произошел в 2,5 км от взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кобб Каунти.

В результате аварии погиб пилот самолета.

По словам соседей, живущая в доме семья в момент происшествия находилась в церкви.

 
 
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В результате аварии погиб пилот самолета.

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