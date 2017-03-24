В США в штате Джорджия небольшой частный самолет врезался в жилой дом, сообщает Fox News .

DEVELOPING: Plane Apparently Crashes Into Home in Marietta, Georgia (Vista Woods Dr.); Casualties Unknown — WSBTV pic.twitter.com/MM5ByPUhhs — Breaking911 (@Breaking911) 25 марта 2017 г.

Инцидент произошел в 2,5 км от взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Кобб Каунти.

В результате аварии погиб пилот самолета.

По словам соседей, живущая в доме семья в момент происшествия находилась в церкви.