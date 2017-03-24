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В Витебске сгорел автозак

25.03.2017 10:05 — ЧП | Tut.by  
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В Витебске 25 марта горел автозак — автомобиль, в котором милиция перевозит заключенных и задержанных. Об инциденте стало известно из соцсетей.

Очевидцы пишут, что возгорание пассажирско-грузового автомобиля ГАЗ произошло рано утром 25 марта возле моста имени Блохина.


Фото: соцсети

В ГАИ региона сообщили, что на данный момент об этом ЧП им ничего не известно, но пообещали дать комментарий позже.

 
Теги: Витебск
 
 
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Очевидцы пишут, что возгорание пассажирско-грузового автомобиля ГАЗ произошло рано утром 25 марта возле моста имени Блохина.

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