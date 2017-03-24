В Витебске 25 марта горел автозак — автомобиль, в котором милиция перевозит заключенных и задержанных. Об инциденте стало известно из соцсетей.

Очевидцы пишут, что возгорание пассажирско-грузового автомобиля ГАЗ произошло рано утром 25 марта возле моста имени Блохина.



Фото: соцсети

В ГАИ региона сообщили, что на данный момент об этом ЧП им ничего не известно, но пообещали дать комментарий позже.