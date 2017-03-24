|
В Витебске сгорел автозак
В Витебске 25 марта горел автозак — автомобиль, в котором милиция перевозит заключенных и задержанных. Об инциденте стало известно из соцсетей.
Очевидцы пишут, что возгорание пассажирско-грузового автомобиля ГАЗ произошло рано утром 25 марта возле моста имени Блохина.
В ГАИ региона сообщили, что на данный момент об этом ЧП им ничего не известно, но пообещали дать комментарий позже.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очевидцы пишут, что возгорание пассажирско-грузового автомобиля ГАЗ произошло рано утром 25 марта возле моста имени Блохина.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии