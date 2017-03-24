|
СМИ: в Бресте задержан Владимир Некляев
25.03.2017 07:42 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Белорусские СМИ сообщают о ночном задержании одного из лидеров белорусской оппозиции Владимира Некляева.
© Sputnik / Анна Нефедова
Владимир Некляев должен был 23 марта предстать перед судом вместе с другим оппозиционным политиком Николаем Статкевичем по обвинению в нарушении закона "О массовых мероприятиях" за организацию и участие в "Марше рассерженных белорусов" 17 февраля. После этой акции в столице протесты против декрета "о тунеядцах", которым неработающих граждан обязали платить сбор и таким образом принять участие в финансировании государственных расходов, прошли во всех областных и ряде крупных городов страны. Однако оппозиционные лидеры в суд не явились, Некляев накануне вылетел в Варшаву для участия в конгрессе, который проводил польский сейм.
О том, что Владимира Некляева ночью сняли с варшавского поезда в Бресте, на своей странице в "
Ожидалось, что Некляев и Статкевич возглавят запланированную на субботу акцию оппозиции День Воли, приуроченную к очередной годовщине создания БНР (Белорусской Народной Республики — Sputnik). Комитет госбезопасности накануне возбудил уголовное дело по факту
Известный белорусский поэт Некляев активно занимается политикой с 2010 года, когда он был одним из инициаторов создания движения "Говори правду!", от которого впоследствии выдвигался на президентский пост и которое возглавлял по 2015 год. В апреле минувшего года поэт заявил о выходе из оппозиционных структур, однако продолжил участвовать в несанкционированных акциях и делать заявления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На субботу 25 марта в Минске запланирована традиционная акция оппозиции День Воли, ее организаторы утверждают, что городские власти дали санкцию, мэр Андрей Шорец...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии