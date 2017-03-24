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СМИ: в Бресте задержан Владимир Некляев

25.03.2017 07:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Белорусские СМИ сообщают о ночном задержании одного из лидеров белорусской оппозиции Владимира Некляева.

СМИ: в Бресте задержан Владимир Некляев
© Sputnik / Анна Нефедова
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Владимир Некляев должен был 23 марта предстать перед судом вместе с другим оппозиционным политиком Николаем Статкевичем по обвинению в нарушении закона "О массовых мероприятиях" за организацию и участие в "Марше рассерженных белорусов" 17 февраля. После этой акции в столице протесты против декрета "о тунеядцах", которым неработающих граждан обязали платить сбор и таким образом принять участие в финансировании государственных расходов, прошли во всех областных и ряде крупных городов страны. Однако оппозиционные лидеры в суд не явились, Некляев накануне вылетел в Варшаву для участия в конгрессе, который проводил польский сейм.

О том, что Владимира Некляева ночью сняли с варшавского поезда в Бресте, на своей странице в "Фейсбуке" написал руководитель информационного агентства Белапан Алесь Липай.

Ожидалось, что Некляев и Статкевич возглавят запланированную на субботу акцию оппозиции День Воли, приуроченную к очередной годовщине создания БНР (Белорусской Народной Республики — Sputnik). Комитет госбезопасности накануне возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси, в отношении активистов незарегистрированных оппозиционных организаций "Белый легион" и "Молодой фронт", в рамках которого задержаны 26 человек. Спецслужбы заявили, что во время уличной акции 25 марта в белорусской столице планировалось применение оружия, а также прибытие боевиков из Украины.

Известный белорусский поэт Некляев активно занимается политикой с 2010 года, когда он был одним из инициаторов создания движения "Говори правду!", от которого впоследствии выдвигался на президентский пост и которое возглавлял по 2015 год. В апреле минувшего года поэт заявил о выходе из оппозиционных структур, однако продолжил участвовать в несанкционированных акциях и делать заявления.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На субботу 25 марта в Минске запланирована традиционная акция оппозиции День Воли, ее организаторы утверждают, что городские власти дали санкцию, мэр Андрей Шорец...

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