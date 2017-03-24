МИНСК, 25 мар – Sputnik. Госавтоинспекция ищет в Гомеле водителя автомобиля, который сбил на пешеходном переходе мужчину и скрылся с места ДТП, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.



© Фото: ЧП Беларусь. Будь в курсе! / ВК Украинская фура с полуприцепом перевернулась возле Калинковичей

Авария произошла накануне около 19:45 на улице Свиридова областного центра.

"Неустановленный водитель, управляя, предположительно, микроавтобусом белого цвета, совершил наезд на 35-летнего пешехода, после чего с места происшествия скрылся", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пострадавший переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

По информации ГАИ, в результате аварии мужчина получил травмы и был помещен Больницу скорой медицинской помощи Гомеля. В настоящее время Госавтоинспекция ведет поиск водителя.