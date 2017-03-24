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ГАИ ищет в Гомеле водителя, сбившего мужчину и сбежавшего с места ДТП

25.03.2017 11:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Госавтоинспекция ищет в Гомеле водителя автомобиля, который сбил на пешеходном переходе мужчину и скрылся с места ДТП, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ГАИ ищет в Гомеле водителя, сбившего мужчину и сбежавшего с места ДТП
© Фото: ЧП Беларусь. Будь в курсе! / ВК
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Авария произошла накануне около 19:45 на улице Свиридова областного центра.

"Неустановленный водитель, управляя, предположительно, микроавтобусом белого цвета, совершил наезд на 35-летнего пешехода, после чего с места происшествия скрылся", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что пострадавший переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 

По информации ГАИ, в результате аварии мужчина получил травмы и был помещен Больницу скорой медицинской помощи Гомеля. В настоящее время Госавтоинспекция ведет поиск водителя.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Инспекторы предполагают, что наезд мог совершить микроавтобус, предположительно, белого цвета.

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