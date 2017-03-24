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СМИ: задержанный Некляев находится в СИЗО в Бресте
25.03.2017 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Оппозиционный политик Владимир Некляев, который был снят с поезда в Бресте в настоящее время находится в СИЗО Ленинского РУВД областного центра, сообщили белорусские СМИ.
© Sputnik Андрей Александров
Данная информация, как пишут СМИ, была озвучена супругой экс-кандидата на президентских выборах 2010 года Ольгой Некляевой.
При этом правоохранители до сих пор не озвучили официальную информацию о задержании политика и причинах этого.
Некляев должен был участвовать 25 марта в Минске вместе с Николаем Статкевичем в праздновании Дня Воли, который не был санкционирован белорусскими властями.
Сейчас также не известно, где находится Статкевич – связь с ним отсутствует.
Накануне мэр Минска Андрей Шорец заявил, что поскольку все заявки на проведения Дня Воли в Минске сами организаторы отозвали из Мингорисполкома, акция будет считаться незаконной.
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Сейчас также не известно, где находится Статкевич – связь с ним отсутствует.
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