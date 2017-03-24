﻿ СМИ: задержанный Некляев находится в СИЗО в Бресте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СМИ: задержанный Некляев находится в СИЗО в Бресте

25.03.2017 11:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 мар – Sputnik. Оппозиционный политик Владимир Некляев, который был снят с поезда в Бресте в настоящее время находится в СИЗО Ленинского РУВД областного центра, сообщили белорусские СМИ.

СМИ: задержанный Некляев находится в СИЗО в Бресте
© Sputnik Андрей Александров
Некляев задержан: кто проведет в Минске шествие на День Воли?

Данная информация, как пишут СМИ, была озвучена супругой экс-кандидата на президентских выборах 2010 года Ольгой Некляевой.

При этом правоохранители до сих пор не озвучили официальную информацию о задержании политика и причинах этого.

Некляев должен был участвовать 25 марта в Минске вместе с Николаем Статкевичем в праздновании Дня Воли, который не был санкционирован белорусскими властями.

Сейчас также не известно, где находится Статкевич – связь с ним отсутствует.

Накануне мэр Минска Андрей Шорец заявил, что поскольку все заявки на проведения Дня Воли в Минске сами организаторы отозвали из Мингорисполкома, акция будет считаться незаконной.

Читайте также:

СМИ: в Бресте задержан Владимир Некляев>>

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас также не известно, где находится Статкевич – связь с ним отсутствует.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жители Новополоцка жалуются на залитую зловонной водой улицу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика