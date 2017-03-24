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Пенсионер обгорел в Ошмянском районе, сжигая мусор
25.03.2017 13:00 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Пожилой мужчина получил сильные ожоги при сжигании мусора на участке, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.
Инцидент произошел накануне днем на территории частного домовладения в деревне Онжадово.
"В 08:40 поступило сообщение о госпитализации с ожогами лица и рук 1-2 степени гражданина 1941 года рождения", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что мужчина был травмирован при сжигании мусора на своем участке.
По данным спасателей, пострадавший с ожогами 20% тела был госпитализирован.
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Мужчина, по информации МЧС, получил ожоги 20% тела и в настоящее время находится в больнице.
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