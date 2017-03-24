МИНСК, 25 мар – Sputnik. Пожилой мужчина получил сильные ожоги при сжигании мусора на участке, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Инцидент произошел накануне днем на территории частного домовладения в деревне Онжадово.

"В 08:40 поступило сообщение о госпитализации с ожогами лица и рук 1-2 степени гражданина 1941 года рождения", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что мужчина был травмирован при сжигании мусора на своем участке.

По данным спасателей, пострадавший с ожогами 20% тела был госпитализирован.