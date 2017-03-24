|
ОМОН начал задержания граждан возле Академии наук
25.03.2017 13:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов приступили к пресечению попыток граждан собраться возле Академии наук в Минске на День Воли, передает корреспондент Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская оппозиция планировала 25 марта отпраздновать принятие третьей уставной грамоты Белорусской Народной Республики.
Как передает корреспондент Sputnik, в настоящее время сотрудники ОМОН проводят задержания граждан, которых размещают в припаркованных на улице Академиической автозаках. Сообщается, что задерживают даже тех людей, которые выходят из перехода метро.
Как ранее сообщил мэр Минска Андрей Шорец разрешения столичных властей на проведение акции не было, поэтому она является незаконной.
Накануне стало известно, что в Бресте был снят с поезда и
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разрешения столичных властей на проведение акции не было, поэтому она является незаконной.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии