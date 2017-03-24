МИНСК, 25 мар – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов приступили к пресечению попыток граждан собраться возле Академии наук в Минске на День Воли, передает корреспондент Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко День воли-2017: снег и силы правопорядка на улицах Минска 7

Белорусская оппозиция планировала 25 марта отпраздновать принятие третьей уставной грамоты Белорусской Народной Республики.

Как передает корреспондент Sputnik, в настоящее время сотрудники ОМОН проводят задержания граждан, которых размещают в припаркованных на улице Академиической автозаках. Сообщается, что задерживают даже тех людей, которые выходят из перехода метро.

Как ранее сообщил мэр Минска Андрей Шорец разрешения столичных властей на проведение акции не было, поэтому она является незаконной.

Накануне стало известно, что в Бресте был снят с поезда и задержан оппозиционный политик Владимир Некляев . Местонахождение его соратника – Николя Статкевича, который также планировал принять участие в акции, приуроченной ко Дню Воли в Минске, в настоящее время не известно. По словам супруги политика, если он на свободе, обязательно придет к Академии наук.