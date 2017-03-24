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Три станции метро закрыли в Минске из-за Дня Воли
25.03.2017 13:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Три станции метро в центре Минска закрыты, поезда следуют по первой линии подземки без остановок на них, сообщил Sputnik в субботу пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Кузьмин.
В субботу 25 марта белорусские оппозиционные организации планировали провести возле Академии наук на проспекте Независимости массовую акцию, посвященную Дню Воли. В район улицы Академической утром были стянуты правоохранители и спецтехника, а проспект перекрыт.
"Станции "Академия наук", "Площадь Якуба Коласа" и "Парк Челюскинцев" временно закрыты на вход и выход", — сказал Кузьмин.
Он также сообщил, что поезда проходят их без остановки.
© Sputnik / Вера Дашкевич.
Спецтехника возле ЦУМа в Минске
Накануне мэр Минска Андрей Шорец сообщил в эфире ОНТ, что организаторы акции отозвали на нее все заявки, поэтому она будет незаконной.
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Составы по первой линии Минского метрополитена, как рассказали в пресс-службе метро, следуют без остановок.
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