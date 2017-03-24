МИНСК, 25 мар — Sputnik. Представители незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" сообщили о том, что их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Правозащитники рассказали, что в их офисе в Минске проводится обыск, в которым задействованы сотрудники ОМОН. После чего представители "Весны" были задержаны.

Задержано около 30 человек

Представители незарегистрированной организации сообщили на своем сайте, что всего было задержано около 30 человек, среди них есть граждане других государств.

"Около 30 человек задержано, в том числе международные наблюдатели", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что не выходит на связь правозащитник Алесь Беляцкий.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по факту инцидента пока не поступало.

Правозащитники центра отслеживали проходившие в Беларуси задержания в связи с акциями протеста против декрета "о тунеядстве", а также по возбужденному КГБ республики делу о подготовке к организации массовых беспорядков.