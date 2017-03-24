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ОМОН пресек несанкционированную акцию оппозицию в центре Минска

25.03.2017 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар — Sputnik. Белорусский ОМОН пресек попытку активистов оппозиции пройти шествием по центральному проспекту Минска в День Воли, не дав демонстрантам пройти от Академии наук до площади Якуба Коласа.

ОМОН пресек несанкционированную акцию оппозицию в центре Минска
© Фото: @avelo_
Милиция перекрыла проспект Независимости в Минске

Как передает корреспондент Sputnik с места событий, ГАИ перекрыла проспект Независимости для  проезда личных автомобилей и общественного транспорта. К манифестантам, которые шли в сторону центра подъехали автозаки и начались массовые задержания.

В это время сотрудники милиции с помощью громкоговорителей предупреждают собравшихся о недопустимости участия в несанкционированной акции, напоминают об ответственности за нарушение законодательства и просят всех разойтись. Объявление звучит на двух языках — русском и белорусском.

Милицейские кордоны стоят по всей ширине проспекта Независимости. Металлические заграждения появились и на тротуарах, где собираются прохожие и любопытствующие.

Ранее власти Минска предупредили оппозицию, что акция, приуроченная ко Дню Воли в столице, не разрешена, поскольку все ее организаторы отозвали свои заявки. По информации оппозиционных организаций, в акции в центре белорусской столицы приняли участие более тысячи граждан.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Гродненской области еще раз напомнил, что все нарушения закона в стране будут жестко пресекаться.

Акции протеста в Беларуси начались в феврале текущего года — граждане начали протестовать против декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества": марши нетунеядцев прошли не только в Минске, но и во всех областных городах, а также райцентрах.

 
Теги: Минск
 
 
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Съемочная группа Sputnik работает в центре Минска, где проходят массовые задержания участников несанкционированной акции протеста.

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