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ГПК: чеченец пытался пройти в ЕС по атласу мира

25.03.2017 17:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Белорусские пограничники задержали на границе гражданина России, который пытался незаконно попасть в Европейский союз, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

ГПК: чеченец пытался пройти в ЕС по атласу мира
© Sputnik Игорь Зарембо
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Нарушителя обнаружили днем 22 марта на автотрассе Гродно – Кузница, в 7 километрах от госраницы.

"Гродненские пограничники задержали гражданина России – 52-летний выходец из Чечни не скрывал намерений по незаконному пересечению границы", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что мужчина рассказал: он приехал в Беларусь из Москвы, потом добрался из Минска в Гродно. 

По информации комитета, с собой у чеченца были продукты питания, теплые вещи и атлас мира.

В отношении мужчины был начат административный процесс, сейчас задержанный находится в ИВС Гродненской пограничной группы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В отношении мужчины был начат административный процесс, сейчас задержанный находится в ИВС Гродненской пограничной группы.

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