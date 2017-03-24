МИНСК, 25 мар – Sputnik. Белорусские пограничники задержали на границе гражданина России, который пытался незаконно попасть в Европейский союз, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.



© Sputnik Игорь Зарембо ГПК: пьяного россиянина сняли с поезда за дебош на границе

Нарушителя обнаружили днем 22 марта на автотрассе Гродно – Кузница, в 7 километрах от госраницы.

"Гродненские пограничники задержали гражданина России – 52-летний выходец из Чечни не скрывал намерений по незаконному пересечению границы", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что мужчина рассказал: он приехал в Беларусь из Москвы, потом добрался из Минска в Гродно.

По информации комитета, с собой у чеченца были продукты питания, теплые вещи и атлас мира.

В отношении мужчины был начат административный процесс, сейчас задержанный находится в ИВС Гродненской пограничной группы.