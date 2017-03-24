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Браконьеров с ружьем и тепловизором задержали в Борисовском районе

25.03.2017 17:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Работники Государственной инспекции охраны животного и растительного мира задержали в Борисовском районе двоих охотников, которые ночью добывали бобра, сообщили Sputnik в инспекции.

Нелегальных охотников обнаружили поздно вечером 23 марта у деревни Нежицы – возле реки Начи.

"Один из задержанных оказался работником местного охотхозяйства, другой – охотником, он добыл двух бобров", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что путевка, которая имелась у мужчин, была выписана на 21 марта.

По информации инспекции, охотники стреляли в бобров прямо с лодки, что запрещено правилами. Причиненный природе вред оценивается в 3220 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении браконьеров уголовного дела. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении браконьеров уголовного дела.

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