МИНСК, 25 мар – Sputnik. Пожар в банно-оздоровительном комплексе произошел в Ветке (Гомельская область), спасатели эвакуировали пять человек, сообщили Sputnik в субботу в Гомельском областном УМЧС.

Баня загорелась в райцентре днем в субботу, когда спасатели прибыли к месту вызова на втором этаже комплекса в парильном отделении было сильное задымление.

"Из парильного помещения эвакуировано пять человек – посетители комплекса, не пострадали", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что сотрудники бани сами покинули здание. Огнем повреждена деревянная обшивка стен и потолка парилки.

В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.