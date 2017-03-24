|
Общественная баня горела в Ветке: эвакуировали пятерых парильщиков
25.03.2017 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Пожар в банно-оздоровительном комплексе произошел в Ветке (Гомельская область), спасатели эвакуировали пять человек, сообщили Sputnik в субботу в Гомельском областном УМЧС.
Баня загорелась в райцентре днем в субботу, когда спасатели прибыли к месту вызова на втором этаже комплекса в парильном отделении было сильное задымление.
"Из парильного помещения эвакуировано пять человек – посетители комплекса, не пострадали", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что сотрудники бани сами покинули здание. Огнем повреждена деревянная обшивка стен и потолка парилки.
В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии