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Общественная баня горела в Ветке: эвакуировали пятерых парильщиков

25.03.2017 18:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 мар – Sputnik. Пожар в банно-оздоровительном комплексе произошел в Ветке (Гомельская область), спасатели эвакуировали пять человек, сообщили Sputnik в субботу в Гомельском областном УМЧС.

Общественная баня горела в Ветке: эвакуировали пятерых парильщиков
© Фото: babbagecabbage
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Баня загорелась в райцентре днем в субботу, когда спасатели прибыли к месту вызова на втором этаже комплекса в парильном отделении было сильное задымление. 

"Из парильного помещения эвакуировано пять человек – посетители комплекса, не пострадали", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что сотрудники бани сами покинули здание. Огнем повреждена деревянная обшивка стен и потолка парилки. 

В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время причина пожара устанавливается, в качестве версий рассматривается нарушение правил эксплуатации печей или правил эксплуатации электросетей.

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