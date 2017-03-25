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ТВ: в Беларуси задержаны двое россиян с оружием
25.03.2017 22:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар — Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси провели ряд задержаний на основе оперативной информации, сообщили в эфире белорусского телевидения.
"Сотрудники КГБ получили оперативную информацию и были произведены задержания", — данная информация прозвучала в новостном выпуске Белтелерадиокомпании.
© Sputnik / Виктор Толочко
Также была озвучена информация о том, что в Могилевской области была задержан автомобиль "Лада Гранта", в которой находились двое граждан России. Оба — жители Брянска, 1992 года рождения и работники завода "Кремний Эл".
Сообщается, что в автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две переносные радиостанции, электрический фонарь с электрошокером "Молния", пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 мм для пневматического оружия, газовый баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 мм к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также световозвращающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками "МЧС РФ", три шапочки с прорезями для глаз "балаклава", два комплекта защитной экипировки мотоциклиста и флаг советской Украины.
Также правоохранительные органы сообщили, что в Минске были задержаны пять человек по подозрению в подготовке беспорядков.
На текущей неделе КГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках в отношении незарегистрированных организаций "Молодой фронт" и "Белый легион". Были задержаны 26 человек, во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.
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У задержанных были обнаружены пневматические пистолеты, экипировка, переносные радиостанции, балаклавы, жилетки ДПС и флаг советской Украины.
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