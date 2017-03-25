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ТВ: в квартирах провокаторов в Минске прошли обыски
25.03.2017 21:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 мар – Sputnik. Сотрудники милиции в ходе оперативных мероприятий в Ленинском, Заводском и Фрунзенском районах Минска задержали пятерых минчан, подозреваемых в провокациях, готовившихся против мирных граждан на несанкционированных митингах, сообщил телеканал СТВ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Оппозиция традиционно проводит 25 марта акции под названием День Воли, которые приурочены годовщине принятия третьей декларации Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году. Разрешение на шествие в этом году власти Минска активистам не давали. Шествие в Минске завершилось массовыми задержаниями – граждан впоследствии начали выпускать из РУВД, выяснив предварительно личности и сняв отпечатки пальцев.
Как сообщили в эфире телеканала, во время обысков было обнаружено пневматическое оружие, маски и наручники. Среди находок при обысках были также химические реактивы и литература анархистского содержания.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что все несанкционированные протесты в республике будут пресекаться жестко, а их участники понесут предусмотренную законодательством ответственность.
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в квартирах граждан, подозреваемых в возможных провокациях против мирных граждан на несанкционированных...
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