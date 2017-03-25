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Неизвестный открыл стрельбу в центре Лас-Вегаса, погиб человек

26.03.2017 00:42 — ЧП | Tut.by  
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Неизвестный вооруженный мужчина открыл в субботу стрельбу близ одной из гостиниц в центре Лас-Вегаса (штат Невада), после чего забаррикадировался в припаркованном неподалеку автобусе. Как сообщил в эфире телеканала CNN представитель городских правоохранительных органов Ларри Хэдфилд, погиб один человек, еще один получил ранения.

Инцидент произошел рядом с гостиницей Cosmopolitan. Полиция перекрыла участок центрального бульвара, где припаркован автобус. Полицейские ведут со злоумышленником переговоры.

Как отметили в полиции, стрелявший действовал без сообщников. «Нет достоверной информации о наличии второго подозреваемого», — отметил Хэдфилд.

Это уже второй инцидент со стрельбой, произошедший за последние сутки в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что выстрелы раздались в знаменитом отеле Bellagio при попытке вооруженного ограбления магазина. Пострадавших не было. Злоумышленники были задержаны полицией.

 
 
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Мужчина забаррикадировался в припаркованном неподалеку автобусе, полицейские ведут с ним переговоры.

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