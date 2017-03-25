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Оппозиционер Навальный задержан на несанкционированной акции в Москве

26.03.2017 16:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Несанкционированный антикоррупционный митинг проходит на Тверской улице в центре Москвы, полиция начала задерживать участников акции после того, как они вышли на проезжую часть, сообщает РИА Новости.

Ранее оппозиционеру Алексею Навальному было отказано в проведении митинга в центре города — вместо этого власти Москвы предложили участникам акции выразить свой протест в Сокольниках и Люблино. Организаторы от предложенных вариантов отказались, в связи с чем, как пояснили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, запланированная на 26 марта акция будет считаться несанкционированной даже если митингующие согласятся на предложенные мэрией варианты.

Оппозиционер Навальный задержан на несанкционированной акции в Москве
© Sputnik / Виктор Толочко
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Задерживали по одному

Участники акции начали свое движение от станции метро "Белорусская" в сторону Пушкинской площади по тротуару, затем заняли проезжую часть. В связи с нарушением митингующими общественного порядка, полиция Москвы произвела несколько задержаний — людей, скрывающих лица под медицинскими масками, а также развернувших плакаты на площади у Белорусского вокзала.

Позже на сайте столичного главка МВД появилось сообщение о том, что на Пушкинской площади был распылен газ раздражающего. Полиция устанавливает причастных к инциденту.

По данным ГУ МВД России, в месте проведения не санкционированной властями акции на Тверской улице в центре Москвы и на близлежащих территориях находятся порядка 7-8 тысяч человек.

Митинг частично обезглавлен

Ранее в воскресенье юрист ФБК Иван Жданов подтвердил РИА Новости задержание одного из организаторов несанкционированной акции протеста, оппозиционера Алексея Навального.

"Алексей Навальный вместе с юристом СБК были задержаны сегодня в центре Москвы", — сообщил он агентству.

При этом причина задержания Навального не уточняется. В пресс-службе столичного главка МВД задержание одного из участников митинга подтвердили, не уточнив однако его имени.

ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается на его организаторов, о чем они были официально предупреждены.

Ранее Алексей Навальный был приговорен к условным срокам в России по ряде уголовных дел, связанных с финансовыми растратами, однако сам оопозиционер эти обвинения всячески отрицает, называя свое преследование политическим.

 
Теги: Минск
 
 
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