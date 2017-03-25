МИНСК, 26 мар — Sputnik. Один человек скончался и не менее 14 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе "Камео" в городе Цинциннати, полиция разыскивает стрелявших, приводит телеканал ВВС сообщение шефа полиции штата Огайо Пола Ньюдигейта.

Мотивы стрелявших пока остаются невыясненными, полиции не удалось задержать открывших огонь в ночном клубе. Капитан полиции Кимбери Уильямс на брифинге заявила СМИ, что стрелявших было как минимум двое.

По словам Пола Ньюдигейта, ситуация с поимкой преступников осложняется тем, что в клубе были сотни людей, которые при звуке выстрелов бросились к выходу, создав, по его выражению, "хаотичную сцену преступления".

Сообщается, что трое из пострадавших в инциденте трое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного раненого оценивается как критическое.

Инцидент со стрельбой произошел менее чем через год после трагедии в ночном клубе в Орландо, в котором погибли 49 человек.