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Стрельба в ночном клубе в США: пострадали не менее 14 человек, один погиб
26.03.2017 18:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Один человек скончался и не менее 14 получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе "Камео" в городе Цинциннати, полиция разыскивает стрелявших, приводит
Мотивы стрелявших пока остаются невыясненными, полиции не удалось задержать открывших огонь в ночном клубе. Капитан полиции Кимбери Уильямс на брифинге заявила СМИ, что стрелявших было как минимум двое.
По словам Пола Ньюдигейта, ситуация с поимкой преступников осложняется тем, что в клубе были сотни людей, которые при звуке выстрелов бросились к выходу, создав, по его выражению, "хаотичную сцену преступления".
Сообщается, что трое из пострадавших в инциденте трое находятся в тяжелом состоянии, состояние еще одного раненого оценивается как критическое.
Инцидент со стрельбой произошел менее чем через год после трагедии в ночном клубе в Орландо, в котором погибли 49 человек.
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Полицейским не удалось задержать стрелков, которых, по информации следствия, было как минимум двое.
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