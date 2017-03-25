МИНСК, 26 мар — Sputnik. Два грузовых состава, один пустой, другой — перевозящий руду и горюче-смазочные материалы, столкнулись в Башкортостане, число пострадавших при инциденте уточняется, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по республике Светлана Абрамова.

Официальные данные МЧС свидетельствуют, что столкновение произошло в 15:05 (по минскому времени) на однопутной ветке в городе Учалы в республике Башкортостан. По информации источника в экстренных службах, три человека погибли, как минимум один пострадал.

По словам Абрамовой, местные жители при столкновении поездов не пострадали.

Другой источник в следственных органах сообщает, что прилегающая к путям территория залита горюче-смазочным материалом, вытекшим из цистерн груженого локомотива.

По факту столкновения грузовых железнодорожных составов следственными органами СУ СК России по Башкортостану начата доследственная проверка.