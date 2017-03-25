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Два грузовых поезда столкнулись в Башкортостане
26.03.2017 18:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мар — Sputnik. Два грузовых состава, один пустой, другой — перевозящий руду и горюче-смазочные материалы, столкнулись в Башкортостане, число пострадавших при инциденте уточняется, сообщила
Официальные данные МЧС свидетельствуют, что столкновение произошло в 15:05 (по минскому времени) на однопутной ветке в городе Учалы в республике Башкортостан. По информации источника в экстренных службах, три человека погибли, как минимум один пострадал.
По словам Абрамовой, местные жители при столкновении поездов не пострадали.
Другой источник в следственных органах сообщает, что прилегающая к путям территория залита горюче-смазочным материалом, вытекшим из цистерн груженого локомотива.
По факту столкновения грузовых железнодорожных составов следственными органами СУ СК России по Башкортостану начата доследственная проверка.
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При столкновении пострадали работники горно-обогатительного комбината, вокруг путей все залито горюче-смазочным материалом, вылившимся из цистерн поезда.
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Архив (ЧП)
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