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Кроссовер врезался в велосипедистов в Берлине: пятеро пострадали

26.03.2017 19:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Автомобиль врезался в группу участников велогонки в Берлине, в результате пострадали несколько человек, в том числе один из судей соревнований, передает в пятницу издание Berliner Morgenpost со ссылкой на городскую полицию.

Дорожное происшествие произошло в берлинском районе Ваннзее. Трое пострадавших получили черепно-мозговые травмы, еще двое находятся без сознания. Все пятеро были госпитализированы.

Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай. Картину ДТП на месте происшествия восстанавливают специалисты.

Велопробег был организован старейшим берлинским спортивным клубом, который был основан в 1883 году.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 мар — Sputnik. Автомобиль врезался в группу участников велогонки в Берлине, в результате пострадали несколько человек, в том числе один из судей...

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