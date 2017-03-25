|
В Браславе облили красной краской памятник Ленину
В Браславе неизвестные облили красной краской памятник Ленину. Скорее всего, инцидент произошел в ночь на 26 марта. Фотография поврежденного монумента
«Утром краска на памятнике уже была», — сообщил TUT.BY один из жителей Браслава.
Памятник Ленину находится на площади возле здания районной администрации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, инцидент произошел в ночь на 26 марта.
|
Архив (ЧП)
Комментарии