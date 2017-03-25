﻿ В Браславе облили красной краской памятник Ленину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Браславе облили красной краской памятник Ленину

26.03.2017 19:21 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Браславе неизвестные облили красной краской памятник Ленину. Скорее всего, инцидент произошел в ночь на 26 марта. Фотография поврежденного монумента опубликована в группе «Вконтакте» районной газеты «Браслаўская звязда».


Фото: группа газеты «Браслаўская звязда» во «ВКонтакте»

«Утром краска на памятнике уже была», — сообщил TUT.BY один из жителей Браслава.

Памятник Ленину находится на площади возле здания районной администрации.


Браславский райисполком. Справа на фото — памятник Ленину. Фото: Игорь Матвеев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скорее всего, инцидент произошел в ночь на 26 марта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Кроссовер врезался в велосипедистов в Берлине: пятеро пострадали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика