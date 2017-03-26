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В Японии в результате схода лавины погибли шесть школьников

27.03.2017 06:19 — ЧП | Tut.by  
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Сход снежной лавины на горнолыжном курорте в районе японского города Насу (префектура Тотиги) стал причиной гибели по меньшей мере шести школьников. Об этом сообщило местное пожарное управление, выполняющее также функции спасательной службы.

Отмечается, что школьники находятся в «состоянии остановки сердца и легких», так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи, а не спасатели.

Кроме того, по данным пожарного управления, еще три человека получили травмы, трое числятся пропавшими без вести.

Всего в курортной зоне находятся около 50 учащихся из разных школ. Они принимали участие в восхождении на гору.

 
 
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Еще три человека получили травмы, трое числятся пропавшими без вести.

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