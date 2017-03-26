МИНСК, 27 мар – Sputnik. Ребенок погиб на пожаре в Пуховичском районе, местные жители сумели спасти из огня женщину, которая была госпитализирована, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.

Пожар в жилом доме в агрогородке Новополье Пуховичского района произошел накануне утром: о возгорании информация в МЧС поступила в 10:09.

"До прибытия подразделений МЧС населением была спасена свекровь хозяйки дома", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что пострадавшая с термоингаляционной травмой и ожогами (1-3 степень) была госпитализирована. На пожаре погиб ребенок – племянница хозяйки домовладения.

В настоящее время причина возгорания устанавливается сотрудниками МЧС.