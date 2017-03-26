﻿ Ребенок погиб на пожаре в Пуховичском районе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ребенок погиб на пожаре в Пуховичском районе

27.03.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар – Sputnik. Ребенок погиб на пожаре в Пуховичском районе, местные жители сумели спасти из огня женщину, которая была госпитализирована, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.

Ребенок погиб на пожаре в Пуховичском районе
© flickr.com/ Basti V
Пьяный пенсионер после ссоры с сожительницей поджег чердак ее дома

Пожар в жилом доме в агрогородке Новополье Пуховичского района произошел накануне утром: о возгорании информация в МЧС поступила в 10:09.

"До прибытия подразделений МЧС населением была спасена свекровь хозяйки дома", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что пострадавшая с термоингаляционной травмой и ожогами (1-3 степень) была госпитализирована. На пожаре погиб ребенок – племянница хозяйки домовладения.

В настоящее время причина возгорания устанавливается сотрудниками МЧС. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Местные жители до прибытия спасателей вынесли из огня одну женщину, она с ожогами была доставлена в больницу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Граната в ГУВД: ночью в Цхинвале прозвучал взрыв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика