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Ребенок погиб на пожаре в Пуховичском районе
27.03.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Ребенок погиб на пожаре в Пуховичском районе, местные жители сумели спасти из огня женщину, которая была госпитализирована, сообщили Sputnik в понедельник в Минском областном УМЧС.
Пожар в жилом доме в агрогородке Новополье Пуховичского района произошел накануне утром: о возгорании информация в МЧС поступила в 10:09.
"До прибытия подразделений МЧС населением была спасена свекровь хозяйки дома", – сказали в управлении.
Там также сообщили, что пострадавшая с термоингаляционной травмой и ожогами (1-3 степень) была госпитализирована. На пожаре погиб ребенок – племянница хозяйки домовладения.
В настоящее время причина возгорания устанавливается сотрудниками МЧС.
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Местные жители до прибытия спасателей вынесли из огня одну женщину, она с ожогами была доставлена в больницу.
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