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Граната в ГУВД: ночью в Цхинвале прозвучал взрыв

27.03.2017 08:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Взрывное устройство сработало в Цхинвальском ГУВД, сообщает Sputnik со ссылкой на дежурную часть МВД.

"Взрыв прозвучал в городском ГУВД примерно в 23:30 ночи. Никто не пострадал", — сказал дежурный МВД.

В свою очередь заместитель министра МВД Тарзан Кокоев сообщил Sputnik, что "сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что в ГУВД взорвалась граната, но пока точно не известно, какой именно вид гранаты это был".

Установить лиц, причастных к инциденту, пока не удалось, ведутся розыскные мероприятия.

Чрезвычайное происшествие произошло во время заключительной фазы подготовки к выборам главы государства и референдуму по переименованию республики. Выборы президента Южной Осетии назначены на 9 апреля 2017 года. Претендовать на высшую государственную должность имеют право граждане РЮО, достигшие возраста 35 лет и проживавшие в республике последние десять лет перед голосованием. В выборах президента Южной Осетии принимают участие три кандидата — действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Ранее из-за нарушений в подписных листах в регистрации было отказано депутату Алану Козонову и строителю Амирану Багаеву (после отсева недействительных подписей последнему не хватило необходимых для регистрации 3,5 тысяч подписей). 

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в самый разгар президентской избирательной кампании в Южной Осетии.

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