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Близкие Статкевича утверждают, что политик находился в "американке"

27.03.2017 09:38 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Оппозиционный политик Николай Статкевич, который несколько суток отсутствовал, находился в СИЗО КГБ, сообщил на своей странице в Facebook сын его жены от первого брака Юрий Адамович.

Близкие Статкевича утверждают, что политик находился в "американке"
© Sputnik / Виктор Толочко
Оппозиционный политик Николай Статкевич нашелся

Об исчезновении политика, который должен был принимать участие в минской несанкционированной акции ко Дню Воли, стало известно в начале прошлой недели. Он, как и поэт Владимир Некляев, не явились в суд Ленинского района Минска, где должны были рассматривать их участие в "Марше рассерженных белорусов", прошедшем 17 февраля. Некляев нашелся 24 марта — его сняли с варшавского поезда в Бресте, когда политик возвращался в Беларусь.

"Был в СИЗО КГБ, как и предполагали", — написал Юрий Адамович на свой странице. Так же в открытых интернет-источниках сегодня утром появилась информация со ссылкой на супругу политика о том, что его сегодня утром "подвезли к дому на автомашине".

Первым о том, что Статкевич после отсутствия в течение нескольких суток находится дома, написал Юрий Адамович.

"Боясь превентивного задержания, я решил спрятаться. 23 марта я находился на квартире знакомой. Я там был до вечера, около 21:30 в дверь постучали, зашли люди, предъявили удостоверения МВД, посадили в шикарный "Лексус" и отвезли в СИЗО КГБ", — сообщил сегодня Статкевич одному из интернет-изданий.

По словам политика, ему показали документ о возбуждении уголовного дела о подготовке беспорядков с использованием оружия.

Как рассказал Статкевич, около 06:30 понедельника его вывели во двор СИЗО, посадили в микроавтобус, вывезли за пределы Минска — в район поселка Сокол, где высадили на остановке общественного транспорта.

В правоохранительных органах пока не комментируют информацию близких политика о том, где он находился, пока шли уличные акции.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В правоохранительных органах пока не комментируют информацию близких политика о том, где находился Николай Статкевич, пока шли уличные акции.

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