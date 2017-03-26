МИНСК, 27 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бобруйске местного жителя, который подозревается в убийстве собственной матери-пенсионерки, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.

Труп женщины 1960 года рождения был обнаружен 24 марта в одной из квартир райцентра.

"По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от черепно-мозговой травмы", – сообщили в УВД.

По информации милиции, оперативники установили, что пенсионерку 21 марта избил неработающий 34-летний сын.

В УВД также рассказали, что в настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи.