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Пьяный мужчина угнал Renault в Дубровно и врезался в погрузчик

27.03.2017 11:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Дубровно, который подозревается в угоне легкового автомобиля, сообщили Sputnik в УВД Витебского облисполкома.

Пьяный мужчина угнал Renault в Дубровно и врезался в погрузчик
© Фото: ЧП Беларусь. Будь в курсе! / ВК
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Заявление о пропаже автомобиля поступило 25 марта в Дубровенский РОВД: житель Витебска в милиции рассказал, что у него угнали машину Renault.

"Машину взял хозяин дома, где гостил потерпевший. Владелец машины и угонщик в одной компании распивали спиртное. Когда хозяин легковушки заснул, его товарищ забрал у него ключ от замка зажигания и решил прокатиться", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что так как мужчина был сильно пьян, далеко уехать ему не удалось – вскоре после начала движения он столкнулся с припаркованным погрузчиком.

В настоящее время в отношении водителя Дубровенским районным отделом СК было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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