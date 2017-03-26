МИНСК, 27 мар — Sputnik. Суд Партизанского района Минска приступил к рассмотрению административных протоколов, составленных на активиста оппозиции 36-летнего Максима Винярского, передает корреспондент Sputnik в понедельник из зала суда.



© Sputnik / Виктор Толочко Суды начали давать сутки задержанным на Дне Воли в Минске

В начале судебного заседания судья заявила, что два административных протокола, которые были составлены на него по ст. 17.1 ("Мелкое хулиганство") и 23.4 ("Неповиновение сотрудникам милиции") КоАП, объединены в одно дело.

В свою очередь Винярский сообщил суду, что ему уже назначено 16 суток, он это решение обжаловал. Он также заявил, что с момента задержания — 25 марта — держит голодовку.

Кроме этого он уточнил, что просил уведомить своего адвоката о задержании, но сотрудники милиции отказали ему в этом праве. Винярский заявил в суде ходатайство о вызове защитника.

В суде объявлен перерыв на 30 минут, передает корреспондент Sputnik.

Аналогичные процессы проходят практически во всех районных судах белорусской столицы. Родственники минчан, не вернувшихся 25 марта после акции оппозиции в Минске, объезжают суды, чтобы по спискам попробовать найти своих родных.