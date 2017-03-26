МИНСК, 27 мар — Sputnik. Суд Октябрьского района Минска назначил гражданину России Алексею Полиховичу 12 суток ареста, сообщили Sputnik правозащитники, которые были на оглашении решения суда.



© Sputnik / Виктор Толочко Участник акции в Минске объявил голодовку и обжаловал решение суда

В понедельник суды начали рассматривать протоколы, которые были составлены правоохранителями в отношении задержанных на Дне Воли в Минске.

По словам собеседников агентства, в суде Полихович сообщил, что был в Минске проездом, ехал в Швецию. Когда его таксист высадил в районе площади Якуба Колоса, его задержали сотрудники милиции.

Кроме россиянина в суд рассматривал административные протоколы в отношении еще двух задержанных, им назначены штрафы по 30 базовых величин каждому.

Полихович является фигурантом так называемого "Болотного дела", когда 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, когда произошли столкновения между полицией и участниками мирного шествия "За честные выборы".

Анархист Алексей Полихович был арестован в июле 2012 года, а в феврале 2014 года его приговорили к трем с половиной годам колонии. В октябре 2015-го анархист был условно-досрочно освобожден.

Россиян с сигнальными пистолетами отпустили

Сегодня же стало известно, что двое россиян, задержанных с пневматическими и сигнально-шумовыми пистолетами, после разбирательства были отпущены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Минске Игоря Карягина.



© Sputnik / Виктор Толочко Суды начали давать сутки задержанным на Дне Воли в Минске

"Они были задержаны 24 марта и затем отпущены. Они продолжили поездку в Брест", — сказал собеседник агентства. Карягин добавил, что вопрос был урегулирован в тот же день.

В минувшую субботу СМИ сообщили, что 24 марта вблизи деревни Жуково Могилевского района сотрудники отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева задержали автомобиль "Лада Гранта", в котором находились двое граждан Российской Федерации, жителей Брянска.

В сообщении отмечалось, что "в автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две носимые радиостанции, электрический фонарь с электрошокером "Молния", пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 миллиметра для пневматического оружия, баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 миллиметра к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также светоотражающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками "МЧС РФ", три балаклавы, два комплекта защитной экипировки мотоциклиста, флаг Украины".

По словам задержанных, они ехали из Брянска в Брест на экскурсию. Как отмечалось в сообщении, молодые люди были доставлены в Могилевский РОВД для разбирательства.