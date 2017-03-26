﻿ Гражданину РФ Полиховичу дали в Минске 12 суток ареста. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гражданину РФ Полиховичу дали в Минске 12 суток ареста

27.03.2017 12:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 мар — Sputnik. Суд Октябрьского района Минска назначил гражданину России Алексею Полиховичу 12 суток ареста, сообщили Sputnik правозащитники, которые были на оглашении решения суда.

Гражданину РФ Полиховичу дали в Минске 12 суток ареста
© Sputnik / Виктор Толочко
Участник акции в Минске объявил голодовку и обжаловал решение суда

В понедельник суды начали рассматривать протоколы, которые были составлены правоохранителями в отношении задержанных на Дне Воли в Минске.

По словам собеседников агентства, в суде Полихович сообщил, что был в Минске проездом, ехал в Швецию. Когда его таксист высадил в районе площади Якуба Колоса, его задержали сотрудники милиции.

Кроме россиянина в суд рассматривал административные протоколы в отношении еще двух задержанных, им назначены штрафы по 30 базовых величин каждому.

Полихович является фигурантом так называемого "Болотного дела", когда 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве, когда произошли столкновения между полицией и участниками мирного шествия "За честные выборы".

Анархист Алексей Полихович был арестован в июле 2012 года, а в феврале 2014 года его приговорили к трем с половиной годам колонии. В октябре 2015-го анархист был условно-досрочно освобожден.

Россиян с сигнальными пистолетами отпустили

Сегодня же стало известно, что двое россиян, задержанных с пневматическими и сигнально-шумовыми пистолетами, после разбирательства были отпущены, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России в Минске Игоря Карягина.

Гражданину РФ Полиховичу дали в Минске 12 суток ареста
© Sputnik / Виктор Толочко
Суды начали давать сутки задержанным на Дне Воли в Минске

"Они были задержаны 24 марта и затем отпущены. Они продолжили поездку в Брест", — сказал собеседник агентства. Карягин добавил, что вопрос был урегулирован в тот же день.

В минувшую субботу СМИ сообщили, что 24 марта вблизи деревни Жуково Могилевского района сотрудники отдела Департамента охраны Ленинского района Могилева задержали автомобиль "Лада Гранта", в котором находились двое граждан Российской Федерации, жителей Брянска.

В сообщении отмечалось, что "в автомобиле они перевозили два пневматических пистолета, два сигнально-шумовых пистолета, две носимые радиостанции, электрический фонарь с электрошокером "Молния", пять полимерных емкостей с металлическими элементами калибра 4,5 миллиметра для пневматического оружия, баллон для газового оружия, 12 патронов калибра 5,6 миллиметра к сигнально-шумовому оружию, прорезиненную металлическую палку с шипами, а также светоотражающий жилет ДПС, жезл, куртку с опознавательными знаками "МЧС РФ", три балаклавы, два комплекта защитной экипировки мотоциклиста, флаг Украины".

По словам задержанных, они ехали из Брянска в Брест на экскурсию. Как отмечалось в сообщении, молодые люди были доставлены в Могилевский РОВД для разбирательства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжаются суды над участниками несанкционированной уличной акции, прошедшей в центре Минска 25 марта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Пожар в Пуховичском районе: девочка умерла в машине скорой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика