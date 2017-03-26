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ГАИ Бреста: из-за пьяного водителя Opel перевернулся на дороге 6 раз

27.03.2017 13:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Легковой автомобиль Opel шесть раз перевернулся на дороге в Брестском районе из-за нетрезвого водителя, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ГАИ Бреста: из-за пьяного водителя Opel перевернулся на дороге 6 раз
© Госавтоинспекция Брестской области
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Авария произошла накануне в 10:30 на 12-м километре автодороги Н133 "Брест – Радваничи – Старое Село – Гайковка".

"Житель Брестского района не справился с управлением Opel Omega и допустил многократное опрокидывание автомобиля", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили: машина перевернулась шесть раз, водитель и его пассажир-женщина не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

Инспекторы установили, что находившиеся в машине были в состоянии алкогольного опьянения: у водителя зафиксировано 2,49 алкоголя в крови, у пассажирки –2,02.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Находившиеся в машине люди не пострадали, поскольку были пристегнуты ремнями безопасности.

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