МИНСК, 27 мар – Sputnik. Легковой автомобиль Opel шесть раз перевернулся на дороге в Брестском районе из-за нетрезвого водителя, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла накануне в 10:30 на 12-м километре автодороги Н133 "Брест – Радваничи – Старое Село – Гайковка".

"Житель Брестского района не справился с управлением Opel Omega и допустил многократное опрокидывание автомобиля", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили: машина перевернулась шесть раз, водитель и его пассажир-женщина не пострадали, так как были пристегнуты ремнями безопасности.

Инспекторы установили, что находившиеся в машине были в состоянии алкогольного опьянения: у водителя зафиксировано 2,49 алкоголя в крови, у пассажирки –2,02.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.