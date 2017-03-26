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Вандалы разбили 18 памятников на кладбище в Речицком районе

27.03.2017 15:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Неизвестные вандалы разбили 18 надгробий на сельском кладбище в Речицком районе, сообщила газета "Днепровец" в понедельник со ссылкой на Речицкий РОСК.

Вандалы разбили 18 памятников на кладбище в Речицком районе
© Фото: УСК по Гродненской области
Неизвестные украли более 140 крестов с кладбищ в Гродненской области

Инцидент на кладбище, расположенном вблизи деревни Жмуровка, произошел на прошлой неделе, по факту 25 марта было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что неизвестный преступник повредил 18 надгробий и два креста. 

Следователи назначили ряд экспертиз, сотрудники Речицкого РОВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти злоумышленника.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас милиционеры пытаются найти неизвестного вандала, громившего надгробия.

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