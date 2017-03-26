МИНСК, 27 мар – Sputnik. Неизвестные вандалы разбили 18 надгробий на сельском кладбище в Речицком районе, сообщила газета "Днепровец" в понедельник со ссылкой на Речицкий РОСК.

Инцидент на кладбище, расположенном вблизи деревни Жмуровка, произошел на прошлой неделе, по факту 25 марта было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что неизвестный преступник повредил 18 надгробий и два креста.

Следователи назначили ряд экспертиз, сотрудники Речицкого РОВД проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы найти злоумышленника.