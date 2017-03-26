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Как космонавт: годовалый малыш в Минске застрял головой в горшке
27.03.2017 15:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар – Sputnik. Семья минчан была вынуждена вызвать спасателей МЧС, чтобы снять с головы ребенка пластиковый горшок, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.
© Фото: МЧС Беларуси
Инцидент в одной из квартир дома, расположенного на проспекте Рокоссовского белорусской столицы, произошел накануне: сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:12.
"Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели установили, что у ребенка 2016 года рождения на голове застрял пластиковый горшок", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что спасатели за несколько минут освободили мальчика из плена.
По словам собеседников Sputnik, в результате произошедшего ребенок не пострадал.
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По информации МЧС, спасателям, чтобы освободить малыша, понадобилось несколько минут.
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