МИНСК, 27 мар – Sputnik. Семья минчан была вынуждена вызвать спасателей МЧС, чтобы снять с головы ребенка пластиковый горшок, сообщили Sputnik в Минском городском УМЧС.



© Фото: МЧС Беларуси Ребенок застрял ногой в батарее в Минске

Инцидент в одной из квартир дома, расположенного на проспекте Рокоссовского белорусской столицы, произошел накануне: сообщение о ЧП поступило спасателям в 11:12.

"Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели установили, что у ребенка 2016 года рождения на голове застрял пластиковый горшок", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что спасатели за несколько минут освободили мальчика из плена.

По словам собеседников Sputnik, в результате произошедшего ребенок не пострадал.