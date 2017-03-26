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Минчанин украл лодочный мотор и два велосипеда из-за невыплаты зарплаты
Милиция задержала 29-летнего минчанина, который украл два велосипеда и лодочный мотор из подсобного помещения автомойки по улице Володько у своего бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
«Мужчина ранее работал на вышеуказанной мойке, однако работодатель его уволил, так и не заплатив заработную плату. В отместку обиженный бывший работник ночью проник в подсобное помещение автомойки и завладел двумя велосипедами и мотором от лодки, которые затем продал знакомому. На данный момент имущество возвращено владельцу», — рассказали в ГУВД.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
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Ему грозит до трех лет лишения свободы.
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