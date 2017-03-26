﻿ Минчанин украл лодочный мотор и два велосипеда из-за невыплаты зарплаты. 21.by
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Минчанин украл лодочный мотор и два велосипеда из-за невыплаты зарплаты

27.03.2017 18:02 — ЧП | Tut.by  
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Милиция задержала 29-летнего минчанина, который украл два велосипеда и лодочный мотор из подсобного помещения автомойки по улице Володько у своего бывшего работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГУВД Мингорисполкома

«Мужчина ранее работал на вышеуказанной мойке, однако работодатель его уволил, так и не заплатив заработную плату. В отместку обиженный бывший работник ночью проник в подсобное помещение автомойки и завладел двумя велосипедами и мотором от лодки, которые затем продал знакомому. На данный момент имущество возвращено владельцу», — рассказали в ГУВД.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (Кража). Санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

 
 
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