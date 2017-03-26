﻿ В Пинском районе чудом выжила упавшая в реку четырехлетняя девочка. 21.by
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В Пинском районе чудом выжила упавшая в реку четырехлетняя девочка

27.03.2017 18:20 — ЧП | Tut.by  
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В Пинском районе чудом выжила упавшая в реку четырехлетняя девочка, сообщили в Брестском областном совете ОСВОД.

Случай произошел днем 26 марта в деревне Новый Дворец. Со слов очевидцев, группа детей играла в прятки у реки Мерчанка. В какой-то момент ребята обнаружили отсутствие четырехлетней девочки. Они стали искать подружку и увидели на воде ее шапочку. Об этом дети сообщили родителям ребенка. Прибежавший на место происшествия отец принялся нырять в воду и поднял дочку со дна реки. Она не подавала признаков жизни. Мужчина стал делать ребенку искусственное дыхание и смог выкачать воду из легких и запустить сердце. Подоспевшие медики из бригады скорой помощи продолжили действия по спасению девочки. В 16.45 ее доставили в реанимационное отделение детской городской больницы.

По словам врачей, в настоящее время угроза жизни малышке миновала. Последствия клинической смерти не сказались на работе головного мозга. Девочка уже находится в сознании и разговаривает. Сегодня ее навещали родители.

 
 
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Со слов очевидцев, группа детей играла в прятки у реки Мерчанка. В какой-то момент ребята обнаружили отсутствие четырехлетней девочки. Они стали искать подружку и...

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