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Ночью в Минске эвакуировали 30 жильцов дома на проспекте Независимости

28.03.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Столичные спасатели эвакуировали ночью во вторник из одного из домов в Минске 30 жильцов, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.

Ночью в Минске эвакуировали 30 жильцов дома на проспекте Независимости
© flickr.com/ Zdenko Zivkovic
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По информации МЧС, после полуночи в подвале жилого дома на проспекте Независимости загорелся мусор.

"Было эвакуировано 30 человек", – сказал Попко.

Он также уточнил, что сотрудники МЧС на пожаре спасли одного гражданина.

В настоящее время причина возгорания мусора устанавливается.

 
Теги: Минск
 
 
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Людей вывели из дома в связи с пожаром, который произошел в подвале – горел мусор.

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