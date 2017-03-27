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Ночью в Минске эвакуировали 30 жильцов дома на проспекте Независимости
28.03.2017 09:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Столичные спасатели эвакуировали ночью во вторник из одного из домов в Минске 30 жильцов, сообщил Sputnik официальный представитель Минского городского УМЧС Александр Попко.
По информации МЧС, после полуночи в подвале жилого дома на проспекте Независимости загорелся мусор.
"Было эвакуировано 30 человек", – сказал Попко.
Он также уточнил, что сотрудники МЧС на пожаре спасли одного гражданина.
В настоящее время причина возгорания мусора устанавливается.
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Людей вывели из дома в связи с пожаром, который произошел в подвале – горел мусор.
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