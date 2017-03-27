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Россиянина с револьвером и книгой "Mein Kampf" задержали на границе
28.03.2017 09:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Сотрудники Гродненской региональной таможни пресекли ввоз в Беларусь гражданином Российской Федерации оружия и боеприпасов, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете.
Вооруженный мужчина ехал в республику на легковом автомобиле вместе с литовцев из Польши через пункт пропуска "Брузги".
"При проведении таможенного контроля у одного из пассажиров, гражданина России, под верхней одеждой был обнаружен револьвер", – сказали в ГТК.
Последует
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В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
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