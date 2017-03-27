МИНСК, 28 мар — Sputnik. Представители "Групы абураных анархістаў" ("Группа возмущенных анархистов") взяли на себя ответственность за атаку на здание налоговой инспекции в Гомеле, говорится в заявлении данного движения, которое было распространено интернете.

На минувшей неделе, 24 марта, Следственный комитет Беларуси сообщил, что накануне ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания инспекции министерства по налогам и сборам по Гомельскому району .

На канале YouTube было опубликовано видео, на котором заснят момент, когда бутылка с зажигательной смесью летит в окно здания налоговой инспекции.

"В окно кабинета 2-го этажа мы бросили две бутылки с зажигательной смесью…Нам было не принципиально нападать конкретно на это здание. Подошла бы и любая другая инспекция: областная, городская, районная — неважно…", — говорится в распространенном заявлении "Группы возмущенных анархистов".

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси — умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.