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Анархисты взяли на себя ответственность за "коктейль Молотова" в Гомеле
28.03.2017 09:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Представители "Групы абураных анархістаў" ("Группа возмущенных анархистов") взяли на себя ответственность за атаку на здание налоговой инспекции в Гомеле, говорится в заявлении данного движения, которое было распространено интернете.
На минувшей неделе, 24 марта, Следственный комитет Беларуси сообщил, что накануне
На канале YouTube было опубликовано видео, на котором заснят момент, когда бутылка с зажигательной смесью летит в окно здания налоговой инспекции.
"В окно кабинета 2-го этажа мы бросили две бутылки с зажигательной смесью…Нам было не принципиально нападать конкретно на это здание. Подошла бы и любая другая инспекция: областная, городская, районная — неважно…", — говорится в распространенном заявлении "Группы возмущенных анархистов".
Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси — умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.
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"Возмущенные анархисты" признались, что бросили две бутылки с зажигательной смесью в окно здания местной налоговой.
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