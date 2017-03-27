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Анархисты взяли на себя ответственность за "коктейль Молотова" в Гомеле

28.03.2017 09:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Представители "Групы абураных анархістаў" ("Группа возмущенных анархистов") взяли на себя ответственность за атаку на здание налоговой инспекции в Гомеле, говорится в заявлении данного движения, которое было распространено интернете.  

На минувшей неделе, 24 марта, Следственный комитет Беларуси сообщил, что накануне ночью неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания инспекции министерства по налогам и сборам по Гомельскому району.

На канале YouTube было опубликовано видео, на котором заснят момент, когда бутылка с зажигательной смесью летит в окно здания налоговой инспекции.

"В окно кабинета 2-го этажа мы бросили две бутылки с зажигательной смесью…Нам было не принципиально нападать конкретно на это здание. Подошла бы и любая другая инспекция: областная, городская, районная — неважно…", — говорится в распространенном заявлении "Группы возмущенных анархистов".

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси — умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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"Возмущенные анархисты" признались, что бросили две бутылки с зажигательной смесью в окно здания местной налоговой.

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