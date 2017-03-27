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Тонущую 4-летнюю девочку чудом спасли под Пинском

28.03.2017 10:00 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар – Sputnik. Житель Пинского района спас тонущую 4-летнюю дочку, которая упала в реку Мерчанка, ребенок был доставлен в реанимацию, сообщили в ОСВОД.

Тонущую 4-летнюю девочку чудом спасли под Пинском
© flickr.com/ Anja Pietsch
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Несчастный случай произошел в деревне Новый Дворец, когда дети играли на берегу реки. Увидев на поверхности воды шапку девочки, но не найдя самого ребенка, они сообщили об этом родителям. 

"Прибежавший на берег реки отец начал нырять в воду, ему удалось поднять девочку со дна реки", – рассказали Sputnik во вторник в Брестском областном совете ОСВОД.

Там сообщили, что действия отца, который сделал девочке искусственное дыхание, спасли ребенка. 

Медики доставили пострадавшую в реанимационное отделение, где девочке была оказана необходимая помощь, ребенок находится в сознании.

 
Теги: Минск
 
 
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Медики доставили ребенка в реанимационное отделение, где девочке была оказана необходимая помощь, ребенок находится в сознании.

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