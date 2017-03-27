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Каунас: мужчина подозревается в убийстве собственной семьи

28.03.2017 09:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Житель деревни под Каунасом подозревается в убийстве собственных отца, матери, дяди и бабушки, сообщил Sputnik Lietuva.

Тела четырех человек были найдены в понедельник в деревне Гайженай Каунасского района. У погибших обнаружили огнестрельные ранения.

По сообщениям литовской полиции, в совершении преступления уже есть подозреваемый — 27-летний местный житель, который, по версии правоохранителей, и убил свою семью. Убийства, предположительно, произошли на минувших выходных. Мужчину уже объявили в международный розыск.

Из домашнего сейфа пропали несколько единиц огнестрельного оружия, то есть литовский стрелок может быть по-прежнему опасен. Разрешение на ношение оружия у него было — мужчина работал в охранном предприятии.

Кроме четырех жертв трагедии, в деревне обнаружили и раненого дедушку подозреваемого — он находится в шоке и госпитализирован.

 
Теги: Минск
 
 
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В деревне около второго по численности населения литовского города были найдены тела четырех человек.

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