МИНСК, 28 мар — Sputnik. Житель деревни под Каунасом подозревается в убийстве собственных отца, матери, дяди и бабушки, сообщил Sputnik Lietuva .

Тела четырех человек были найдены в понедельник в деревне Гайженай Каунасского района. У погибших обнаружили огнестрельные ранения.

По сообщениям литовской полиции, в совершении преступления уже есть подозреваемый — 27-летний местный житель, который, по версии правоохранителей, и убил свою семью. Убийства, предположительно, произошли на минувших выходных. Мужчину уже объявили в международный розыск.

Из домашнего сейфа пропали несколько единиц огнестрельного оружия, то есть литовский стрелок может быть по-прежнему опасен. Разрешение на ношение оружия у него было — мужчина работал в охранном предприятии.

Кроме четырех жертв трагедии, в деревне обнаружили и раненого дедушку подозреваемого — он находится в шоке и госпитализирован.