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Житель Лиды напал с ножом на жену, женщина госпитализирована
28.03.2017 09:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лиде местного жителя, который ножом пытался убить собственную супругу, сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел Беларуси.
© Фото: из личного архива Татьяны Белоног
Инцидент в одном из домов районного центра произошел накануне около 17:00.
"Мужчина 1961 года рождения в ссоре пытался ножом убить 51-летнюю жену", – сказали в МВД.
Там также сообщили, что женщина с колото-резаными ранами грудной клетки и спины была доставлена в больницу бригадой скорой медицинской помощи. По информации правоохранителей, в настоящее время подозреваемый задержан.
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Женщина в результате нападения получила множественные резаные раны спины и груди.
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