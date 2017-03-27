МИНСК, 28 мар – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Лиде местного жителя, который ножом пытался убить собственную супругу, сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел Беларуси.



© Фото: из личного архива Татьяны Белоног СК о жестоком убийстве в Солигорске: сын зарезал мать из-за денег

Инцидент в одном из домов районного центра произошел накануне около 17:00.

"Мужчина 1961 года рождения в ссоре пытался ножом убить 51-летнюю жену", – сказали в МВД.

Там также сообщили, что женщина с колото-резаными ранами грудной клетки и спины была доставлена в больницу бригадой скорой медицинской помощи. По информации правоохранителей, в настоящее время подозреваемый задержан.