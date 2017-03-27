МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК МВЛ Беларуси задержали с поличным жителя Новополоцка, который изготовил взрывное устройство, аналогичное тому, что взорвалось в метро в 2011 году, сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня" со ссылкой на Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси.

"Под следствием находится взятый с поличным житель Новополоцка, который изготовил самодельное взрывное устройство, аналогичное применявшимся Коноваловым во время терактов в Минске — на стеле и в метро", сообщило издание.

Ссылаясь на ГУБОПиК, газета сообщила, данный гражданин несколько лет проживал в Германии, принял ислам, взял мусульманское имя, придерживается радикальных взглядов. "Есть все основания предполагать, что планировал вернуться в ФРГ и устроить теракт на немецкой территории", — отмечает издание

Также в ГУБОПиК сообщили, что скоро предстанет пере судом "придерживающийся неонацистских взглядов лидер околофутбольной группировки минских "динамиков" "Первый ряд". В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 130 "Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни" Уголовного кодекса Беларуси.

В ГУБОПиК сообщили, что в 2016 году в Беларуси по линии противодействия экстремизму выявлено 310 преступлений.

Возбуждено девять уголовных дел по статье УК о разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни.

11 апреля 2011 года в Минске на станции метро "Октябрьская" в вечерний час пик прогремел взрыв. На месте погибли 11 человек, четверо умерли в больницах. Ранения получили 315 граждан. Спустя сутки после трагедии белорусские спецслужбы задержали подозреваемых в терроризме уроженцев Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, которых впоследствии суд приговорил высшей мере наказания — расстрелу. В марте 2012 года приговоры были приведены в исполнение.