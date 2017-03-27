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Ночная погоня за BMW в Минске: повреждены 2 машины ГАИ
28.03.2017 10:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Два автомобиля ГАИ были повреждены в результате погони за легковым BMW в Минске, сообщил портал
Как передает ресурс, ночная погоня 28 марта проходила не только по улицам столицы, но и в пригороде, в ней участвовали более десятка экипажей ДПС.
Сообщается, что BMW сотрудники ГАИ сумели заблокировать на улице Смоленской, до этого они использовали для остановки машины табельное оружие. По словам очевидца, в легковушке выстрелами были пробиты колеса, крылья и бампер.
По данным портала, в ходе преследования механические повреждения получили две машины ГАИ – их во время погони "цеплял" BMW. В салоне задержанного автомобиля находились двое молодых людей, они не пострадали – обоих правоохранители доставили для медицинского освидетельствования в учреждение здравоохранения.
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Инспекторы, чтобы остановить беглеца, использовали табельное оружие – у BMW пробиты колеса, крылья и бампер.
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