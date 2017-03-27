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Сдававшая назад Audi сбила бабушку на тротуаре в Гомеле
28.03.2017 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Пожилая женщина была госпитализирована в результате ДТП в Гомеле: ее на тротуаре сбил двигавшийся задним ходом автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла накануне вечером возле дома на Речицком проспекте областного центра.
"Примерно в 19:30 водитель, управляя автомобилем Audi Q7 и, предположительно, двигаясь задним ходом по тротуару, совершил наезд на 83-летнюю женщину-пешехода", – сообщили в ГАИ.
По информации инспекции, женщина в результате наезда получила травмы и была доставлена в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Гомеля.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, ГАИ разыскивает возможных очевидцев ДТП.
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Женщина получила ранения и была доставлена в травматологическое отделение больницы БСМП.
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