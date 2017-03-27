МИНСК, 28 мар – Sputnik. Пожилая женщина была госпитализирована в результате ДТП в Гомеле: ее на тротуаре сбил двигавшийся задним ходом автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла накануне вечером возле дома на Речицком проспекте областного центра.

"Примерно в 19:30 водитель, управляя автомобилем Audi Q7 и, предположительно, двигаясь задним ходом по тротуару, совершил наезд на 83-летнюю женщину-пешехода", – сообщили в ГАИ.

По информации инспекции, женщина в результате наезда получила травмы и была доставлена в травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи Гомеля.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, ГАИ разыскивает возможных очевидцев ДТП.