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Жительница Гродно умерла от травм, полученных на сеансе массажа

28.03.2017 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Пожилая жительница Гродно скончалась от травм, полученных на сеансе массажа, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Жительница Гродно умерла от травм, полученных на сеансе массажа
© flickr.com/ Hotel Punta Diamante
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По информации милиции, пенсионерка 1928 года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и нашла подходящего специалиста. 

"Кроме массажа он провел процедуру лечебной гимнастики. После этих манипуляций престарелая женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре скончалась", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что согласно заключению судмедэксперта пенсионерке были причинены тяжкие телесные повреждения – несколько закрытых переломов. 

В отношении массажиста –  37-летнего гродненца, не имевшего соответствующего образования и лицензии, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 335 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Массажисту-самоучке грозит в качестве наказания до семи лет лишения свободы.

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