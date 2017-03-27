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Жительница Гродно умерла от травм, полученных на сеансе массажа
28.03.2017 11:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар – Sputnik. Пожилая жительница Гродно скончалась от травм, полученных на сеансе массажа, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
По информации милиции, пенсионерка 1928 года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и нашла подходящего специалиста.
"Кроме массажа он провел процедуру лечебной гимнастики. После этих манипуляций престарелая женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре скончалась", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что согласно заключению судмедэксперта пенсионерке были причинены тяжкие телесные повреждения – несколько закрытых переломов.
В отношении массажиста – 37-летнего гродненца, не имевшего соответствующего образования и лицензии, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 335 Уголовного кодекса Беларуси. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания до семи лет лишения свободы.
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Массажисту-самоучке грозит в качестве наказания до семи лет лишения свободы.
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