МИНСК, 28 мар — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних, сообщили в СК.



© Pixabay.com Art Montes De Oca Опекуна-педофила из Добруша приговорили к 15 годам колонии

Жертвами мужчины становились дети в возрасте от 10 до 15 лет, с которыми он знакомился на улице, на игровых площадках, а также в интернете.

"Следствие устанавливает потерпевших, пострадавших от действий сексуального характера, мужчина, подозреваемый в педофилии, заключен под стражу", — сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, подозреваемый мог представляться как "Володя", "Владимир", "Валдис Бразгаускас".

"В ходе знакомства он входил в доверие к жертвам, угощал их спиртными напитками и табачными изделиями, предоставлял для временного использования парогенератор, иные материальные блага", — рассказал Климович.

После налаживания психологического контакта подозреваемый предлагал детям сняться в порнофильме либо вступить с ним в половой контакт, сказал официальный представитель УСК.

В отношении "Володи" возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РБ.

Всех пострадавших от действий данного мужчины следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по телефонам: (8 017) 225-13-51; (8 017) 395-75-67; (+375) 44-500-31-11; (+375) 29-241-78-58; (+375) 25-798-33-53. В СК гарантируют конфиденциальность.