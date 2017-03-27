﻿ СК: в Минске задержан опасный педофил. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

СК: в Минске задержан опасный педофил

28.03.2017 11:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Управлением Следственного комитета по Минску расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних, сообщили в СК.

СК: в Минске задержан опасный педофил
© Pixabay.com Art Montes De Oca
Опекуна-педофила из Добруша приговорили к 15 годам колонии

Жертвами мужчины становились дети в возрасте от 10 до 15 лет, с которыми он знакомился на улице, на игровых площадках, а также в интернете.

"Следствие устанавливает потерпевших, пострадавших от действий сексуального характера, мужчина, подозреваемый в педофилии, заключен под стражу", — сообщил Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По его словам, подозреваемый мог представляться как "Володя", "Владимир", "Валдис Бразгаускас".

"В ходе знакомства он входил в доверие к жертвам, угощал их спиртными напитками и табачными изделиями, предоставлял для временного использования парогенератор, иные материальные блага", — рассказал Климович.

После налаживания психологического контакта подозреваемый предлагал детям сняться в порнофильме либо вступить с ним в половой контакт, сказал официальный представитель УСК.

В отношении "Володи" возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РБ. 

Всех пострадавших от действий данного мужчины следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по телефонам: (8 017) 225-13-51; (8 017) 395-75-67; (+375) 44-500-31-11; (+375) 29-241-78-58; (+375) 25-798-33-53. В СК гарантируют конфиденциальность.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи просят обратиться пострадавших в следственные органы. Педофил мог представляться как "Володя", "Владимир", "Валдис Бразгаускас".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Жительница Гродно умерла от травм, полученных на сеансе массажа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика