В Гродно 89-летняя женщина после массажа «специалиста», не имеющего права оказывать медицинские услуги, попала в больницу, где вскоре умерла, рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров.

«В Гродно пенсионерка 1928-го года рождения в силу возраста нуждалась в массажных процедурах и стала искать подходящего специалиста. Нашелся мужчина, заверивший, что без труда справиться с этой задачей. Кроме массажа он провел процедуру лечебной гимнастики», — рассказали в УВД.

После процедур женщина почувствовала себя значительно хуже, попала в больницу и вскоре умерла. Судмедэксперт установил, что женщине были причинены тяжкие телесные повреждения — несколько закрытых переломов, которые и привели к трагическому исходу.

В отношении 37- летнего местного жителя, оказавшего медицинскую услугу, не имея на то соответствующих прав, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 335 УК. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

В милиции напоминают: обращаясь за медицинскими услугами, необходимо убедиться, что лицо, оказывающее их, имеет соответствующее образование, а в ряде случаев и лицензию на их осуществление.