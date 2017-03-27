МИНСК, 28 мар — Sputnik. Популярный российский исполнитель Николай Носков помещен в подмосковный клинический госпиталь "Лапино", его готовят к операции по устранению тромба, сообщили во вторник в пресс-службы артиста.



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Информация о госпитализации певца появилась в СМИ утром во вторник: сообщалось, что артист находится в тяжелом состоянии, которое медики смогли стабилизировать.

"В настоящее время Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", – сообщили официальные представители артиста.

Николаю Носкову 61 год, в разные годы он выступал в составах групп "Москва", "Парк Горького", "Гран-при" и "Николай". Весной текущего года у Носкова должен был состояться ряд концертов в городах СНГ.