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Экс-директор вагоностроительного завода из Могилева получил 11 лет

28.03.2017 12:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Суд Фрунзенского района Минска приговорил бывшего директора СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" к 11 годам лишения свободы, сообщили в Минском городском суде.

Директор вагоностроительного завода и представитель коммерческой фирмы были задержаны летом минувшего года в Минске в момент передачи взятки.

"Суд признал его виновным в получении взятки и мошенничестве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества", — сообщили Sputnik во вторник в Мингорсуде.

Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на пять лет.

Второй фигурант уголовного дела, представитель коммерческой структуры признан виновным в даче взятки, суд ему назначил наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок пять лет, сообщили в суде.

Там отметили, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки и порядке.

По данным СК, директору вагоностроительного завода была передана взятка представителем коммерческой структуры в сумме 759,2 тысячи долларов США за заключение и своевременную оплату контракта между зарубежной компанией и СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" о поставке товара.

 
Теги: Минск
 
 
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Его подельник - коммерсант, который передавал взятку, получил пять лет ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении открытого типа.

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