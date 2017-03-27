В Белыничском районе следователи выясняют обстоятельства гибели супругов. Предполагают, что мужчина убил жену, а затем повесился сам, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Тело 30-летней женщины с колото-резанными ранами обнаружила во дворе дома сестра погибшей. После опроса родственников и соседей умершей следователи считают главной версией то, что женщину убил ее муж. Ранее мужчина грозился расправиться с супругой.

Тело 35-летнего подозреваемого вскоре обнаружили в доме его знакомого. Предполагают, что во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом в шею и грудь. Супруга умерла на месте. Затем подозреваемый покончил жизнь самоубийством.

Возбуждено уголовное дело за убийство. Выясняются все детали произошедшего, отметила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.