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В Белыничском районе мужчина убил супругу и после этого повесился
В Белыничском районе следователи выясняют обстоятельства гибели супругов. Предполагают, что мужчина убил жену, а затем повесился сам,
Тело 30-летней женщины с колото-резанными ранами обнаружила во дворе дома сестра погибшей. После опроса родственников и соседей умершей следователи считают главной версией то, что женщину убил ее муж. Ранее мужчина грозился расправиться с супругой.
Тело 35-летнего подозреваемого вскоре обнаружили в доме его знакомого. Предполагают, что во время конфликта мужчина несколько раз ударил жену ножом в шею и грудь. Супруга умерла на месте. Затем подозреваемый покончил жизнь самоубийством.
Возбуждено уголовное дело за убийство. Выясняются все детали произошедшего, отметила официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
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Следователи устанавливают детали произошедшего.
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